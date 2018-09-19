مكافحة التبغ بالرياض تضبط 11 مخالفة في جولات تفتيشية

محمد السعران(صدى):

في اطار جولاتها المستمرة ، نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الرياض خلال الاسبوع الاول من شهر محرم ، جولات تفتيشية على ١٢ منشأة تجارية ، في حي الخليج والنهضة والرائد شرق الرياض .

وأوضحت اللجنة أنه تم ضبط 11 مخالفة . وتمثلت المخالفات في(بيع السجائر في عبوة اقل من عشرين سيجارة و الدعاية المباشرة والغير مباشرة لأي من منتجات التبغ ، وعدم وجود رخصة). ، حيث تمت مصادرتها واتلاف كامل المضبوطات .

ويشار ان معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور توفيق الربيعة دشن مؤخرا تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع ” كونه يعـد إعلان بطريقة مباشرة ” أو لمن هم أقل من 18سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية.