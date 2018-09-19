مصر تشارك في الأوسكار بفيلم ” يوم الدين “

القاهرة(صدى):

كشف نقيب المهن السينمائية المصري، مسعد فودة، عن اختيار فيلم ” يوم الدين ” للمخرج أبوبكر شوقي لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار بدورتها الـ 91، ضمن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

ويشارك في بطولة فيلم ” يوم الدين ” راضي جمال، وشهيرة فهمي، وأحمد عبدالحافظ، وشهاب إبراهيم، ومن تأليف وإخراج أبوبكر شوقي.

ومن الجدير بالذكر، أن الفيلم المصري حاز على أعلى نسبة تصويت من أعضاء لجنة اختيار الفيلم المصري، التي تضم 38 عضوًا من أبرز السينمائيين والنقاد المصريين، متفوقًا علي أفلام ” أخضر يابس ” للمخرج محمد حماد، و ” فوتوكوبي ” للمخرج تامر عشري، و” زهرة الصبار ” للمخرج هالة القوصي، و” تراب الماس ” للمخرج مروان حامد.