حالات تستوجب العقوبة المشددة بجرائم ” التحرش الإلكتروني “

حمود العنزي(صدى):

كشف المحامي والمستشار القانوني المهتم بالجرائم الالكترونية الدكتور إبراهيم زمزمي، أن هناك 7 حالات تستوجب العقوبة المشددة في جرائم ” التحرش الإلكتروني ” .

وعن الحالات التي تستوجب ” العقوبة المشددة ” جاءت كالتالي: ” إذا تمت إعادة الجريمة، إذا كان المجني عليه طفل، إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة ” .

كما شملت هذه الحالات أيضَا أن يكون الجاني له سلطة مباشرة على المجني عليه ” ولاية -عمل – دار إيواء ” ، وإذا كان الجاني والمجني عليه من نفس الجنس، ضمت حالتين إضافتين أيضًا وهما ” إذا كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو من في حكمه، وإذا كانت الجريمة في حالات الأزمات والكوارث ” .