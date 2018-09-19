بعد اتهامه باغتصاب فتاة.. أول صورة لسعد لمجرد في السجن

مليكة فؤاد(صدى):

وثقت صورة، الفنان المغربي سعد لمجرد، وهو في السجن، وذلك بعد قرار محكمة الاستئناف في جنوب فرنسا، بسجنه في الدعوى المقدمة ضدّه بالاعتداء بالضرب واغتصاب فتاة في سان تروبي.

وفي هذا السياق، علّق جان مارك فديدا، محامي الفنان المغربي، على قرار المحكمة باعتقال موكله، قائلًا: ” مخيب للآمال ومجحف ” ، مؤكدًا أن الأدلة التي وضعت أمام المحكمة ليست حاسمة وغير كافية لاتهام ” لمجرد ” بالاغتصاب.

فيما شدد محامي سعد لمجرد، على أنه سيسعى بكل ما يملك لإثبات براءة الفنان المغربي وحصوله على الحرية.

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