حريق في فندق بجدة ينتج عنه إصابة 23 شخصا

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة حريقا شب بفندق مكون من 8 أدوار، في حي الكندره، نتج عنه إصابة 23 شخصا بحالة اختناق.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان إن الحريق نشب في غرفة وصالة بالدور الثالث من الفندق، ما نتج عنه تصاعد كميات من الدخان بالأدوار العلوية.

وأضاف أن :فرق الإنقاذ مشطت أدوار المبنى، وأخلت (91) حالة من سكان الفندق، إضافة إلى الكادر التشغيلي الذين تم إخلائهم عن طريق سلالم الطوارئ وسيارة السلالم، وتم عمل منطقة فرز طبي بمشاركة الشئون الصحية والهلال الأحمر.

وأشار إلى أن الحادث خلف 23 إصابة بالاختناق، وتلقت جميعها الإسعافات الأولية بموقع الحادث، عن طريق الهلال الأحمر.