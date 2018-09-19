بعد قرار ” الأميرة نورة ” .. جامعة القصيم تسمح لطالباتها بالخروج في أي وقت
أصدرت جامعة القصيم خطابًا وجهته لكليات البنات بالمنطقة، تشير فيه إلى أن بقاء الطالبة بالكلية مقرون بالجدول، مؤكدة أنه متى ما انتهت المحاضرات يُسمح لها بالخروج في أيّ وقت.
وأوضحت الجامعة في تعميمها، أنه يُستثنى من ذلك الطالبة التي لها ظروف خاصّة، مثل مواعيد مستشفى لها ولأسرتها، أو السفر، ففي هذه الحالات لا تلتزم الطالبة بالجدول.
وجاء ذلك لتسير جامعة القصيم على نهج جامعة الأميرة نورة، التي أعلنت مؤخرًا عن سماحها للطالبات بالخروج في أي وقت دون تصريح، مبينة أن هذا القرار جاء تلبية لرغبات الطالبات، وحرصًا من الجامعة على تيسير أمور الطالبات والتخفيف على أولياء أمورهن، خاصةً في ظل الازدحامات المرورية الكثيرة التي يشهدها محيط الجامعة صباحًا.
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ابن المدينة[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 31 دقيقة
عشان تفتكوا من المسؤولية … لابد في شروط ضوابط تتقيدوا بها .. مو الي خلصت تروح ..
zayr[ عدد التعليقات: 1637 ] نشر منذ 12 دقيقة
هذا هو التسيب و بداية الانحراف الجامعي بزرايع كثيره من جامعه للافكار الهدامه و التغريب الاجتماعي.