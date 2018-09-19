الزهراني يرعى احتفال مدارس شرق تعليم مكة باليوم الوطني الثامن والثمانون

محمد السعران(صدى):

رعى مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني احتفال مدارس مكتب التعليم بشرق مكة باليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية بمدرسة أبي دجانة المتوسطة بحضور مدير مكتب تعليم شرق مكة الأستاذ إبراهيم الثقفي ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ سالم الفاهمي وعدد من قادة المدارس ومديري الإدارات التعليمية موجهاً شكره وتقديره لمدراس مكتب التعليم بشرق مكة على تفعيل الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

وعبر الزهراني عن سعادته بهذه المناسبة وتفعيلها من قبل طلاب المدارس بما يزرع فيهم الولاء والحب للوطن ولقيادته منوهاً بضرورة أن يفخر كل مواطن على هذا الوطن بانتمائه له دوماً وليس فقط في هذه المناسبة الوطنية

واثنى الدكتور فهد على ماقدمه طلاب مدارس شرق مكة من تفاعل وتفعيل لهذه المناسبة العظيمة لوطن عظيم ذو تاريخ مليء بالعطاء والتضحيات والكفاح والمبادرات التي جعلته في مقدمة الدول موجهاً رسالته لأبناءه الطلاب أن يكونوا خير من يمثل مستقبل هذا الوطن بحرصهم ومثابرتهم واجتهادهم ليكونوا بناة مستقبل زاهر يفخر بهم وطنهم فهم من سيحقق الرؤية الواعدة ويجب عليهم أن يبذلوا الغالي والنفيس لأجل وطنهم الذي قدم لكم الكثير ولنقف جميعاً صفاً واحداً ضد من تسول له نفسه المساس بأمنه ومقدراته

من جانبه شكر مدير مكتب تعليم الشرق الاستاذ إبراهيم الثقفي رعاية المساعد للحفل مثنياً على جهود المدارس والطلاب في تفعيل الاحتفال بهذه مستعرضاً جهود الدولة رعاها الله في تقديم أرقى وسائل الراحة والأمان بما يعود على أهل هذه البلاد وعلى الأجيال بالنفع والفائدة .

واختتم الثقفي كلمته بالشكر لمدارس مكتب تعليم الشرق وتعاونهم في إقامة هذه الاحتفالية الهامة التي من شأنها رفع الوعي الوطني لدى أبنائنا الطلاب بهذه المناسبة.

الجدير ذكره أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني حفلت بمعرض فني مصاحب حوى العديد من اللوحات والرسومات الوطنية التي رسمها طلاب المدارس معبرين فيها عن حبهم عن وطنهم الغالي كما شمل الحفل كلمات منبرية وقصائد وأناشيد وطنية قدمها عدد من طلاب مدارس جنوب مكة وعرضاً مرئياً استعرض تاريخ المملكة العربية السعودية ومنجزات الوطن في مختلف المجالات واوبريت “بلاد العز والتمكين” الذي لقي تفاعلاً مثيراً من الحضور .