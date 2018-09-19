ميسي يبدأ مشوار إعادة لقب دوري الأبطال للكامب نو

طلال الغامدي(صدى):

تعهد قائد نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي بإعادة لقب دوري الأبطال مرة أخرى إلى ملعب الكامب نو؛ حيث ساعد الفريق في الفوز برباعية نظيفة في المباراة الأولى في المجموعة الثانية ضد آيندهوفن.

وتمكن ميسي من إحراز ثلاثة أهداف بالمباراة؛ حيث قال حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن: ” ميسي دائمًا على مستوى التوقعات، لا يوجد لاعب يفعل ذلك مثله، إنه جاهز وحاسم دائماً، لكن لدينا 10 لاعبين آخرين ساهموا أيضاً في الفوز. ”

ومن الجدير بالذكر، أن ميسي أصبح قائدًا لبرشلونة بعد رحيل أندريس إنيستا، وألقى خطابًا بشأن إخفاقات فريقه في دوري الأبطال، وقال لمشجعيه على أرضية ملعب نو كامب: ” أتعهد بفعل كل شيء لإعادة هذا اللقب الجميل إلى هنا. “