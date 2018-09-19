الكشف عن عدد الموقوفين السعوديين بالسجون البحرينية

عادل الحربي(صدى):

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، عن عدد السجناء والموقوفين السعوديين في السجون البحرينية.

حيث أوضح ” آل الشيخ ” أن عددهم قد بلغ 60 سجينًا وموقوفًا في قضايا معظمها مالية ومدنية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 600 قضية للرعايا السعوديين منظورة لدى الجهات البحرينية؛ لوجود قضايا متنوعة خلال العام الماضي.

وأضاف: ” الأعداد التي تعبر جسر الملك فهد يوميًا كبيرة وتصل إلى معدل 45 ألف مسافر وتتضاعف في فترة الإجازات، ومن الطبيعي أن يواجه البعض منهم إشكاليات معينة مثل حوادث مرورية أو فقدان أوراق ثبوتية أو غيرها من القضايا ” .

وعن هذه القضايا، أكد ” آل الشيخ ” أن السفارة ممثلة بقسم شؤون السعوديين تقوم بزيارات مجدولة واستثنائية برفقة محامي السفارة، إلى السجناء السعوديين والوقوف على احتياجاتهم ومتابعة أحوالهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في مملكة البحرين.