اليوم.. مواجهة شرسة بين ريال مدريد وروما بدوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

يقبل فريق ريال مدريد الإسباني، على مواجهة شرسة من نوعها، أمام ضيفه روما الإيطالي، للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي ستجمعهما اليوم الأربعاء، والتي من المقرر إقامتها على ملعب ” سانتياغو برنابيو ” .

ويأتي اللقاء في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة 7 بدوري أبطال أوروبا، التي تشمل أيضًا فريقي سيسكا موسكو الروسي، وفيكتوريا بلزن التشيكي، حيث يأمل النادي الملكي في مواصلة سجله الرائع بدوري الأبطال، وذلك بعد تتويجه باللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.

واستطاع ريال مدريد أن يحقق انطلاقة قوية بالموسم الحالي بالدوري الإسباني، وذلك من خلال الفوز في الثلاث جولات الأولى، قبل أن يتعادل أمام بلباو، فيما تلاحق روما النتائج السلبية بمبارياته في الدوري الإيطالي هذا الموسم، فلم يتمكن من تحقيق الفوز إلا مرة واحدة في الجولة الأولى أمام تورينو، ليتعادل بعدها مرتين أمام أتلانتا وكييفو فيرونا، ويسقط أمام ميلان.