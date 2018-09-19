فنانة تتعرض لسخرية كبيرة بعد سقوطها أرضا بطريقة مضحكة

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور التي سخرت من المغنية التركية ​سيدا سيان​ بعد إلتقاط صورة لها أثناء وقوعها أرضاً خلال خروجها من أحد محلات الحلويات حيث تعثرت وسقطت على الأرض بطريقة مضحكة .

وإستخدم المتابعون هذه الصورة للسخرية من طريقة سقوط سيان والمشهد الذي ظهرت به وهي مستلقية على الأرض حيث كان من بين الطرق التي وضعت فيها صورة سيان إستخدام المسلسلات الشهيرة تايتنك Titanic ومسلسل Game of Thrones وأيضا المسلسل التركي الشهير العشق الممنوع وغيرها من الموقف الطريفة.