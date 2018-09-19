باصريح: سنعيد الفرحة للمدرج الاتحادي قريبا

طلال الغامدي(صدى):

عاد الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواصلة تدريباته أمس الثلاثاء، وذلك بعد الراحة التي مُنحت للاعبين لمدة يوم واحد، حيث بدأ المدرب بندر باصريح، الحصة التدريبية للفريق باجتماع مطول مع اللاعبين.

ومن جانبه، طالب ” باصريح ” ، لاعبي الفريق بالالتزام بالتعليمات الفنية وتطبيق الجوانب التكتيكية بالشكل الصحيح، داعيًا إياهم بفتح صفحة جديدة والبدء في تحسين صورة الفريق، وذلك من خلال تقديم كل ما لديهم من إمكانات فنية.

وأراد مدرب الاتحاد من خلال ذلك، مصالحة الجماهير وتسجيل أول نتيجة ايجابية للفريق منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، حيث تحدث مع اللاعبين عن جميع الجوانب الفنية والعقبات التي تقف أمامهم، مؤكدا على ثقته في الإمكانات التي يمتلكونها.

وأكد ” باصريح ” ، أن الأيام المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا في الأداء والمستوى، مضيفًا: ” اللاعبون لديهم الكثير الذي يقدمونه، ولكن لسوء الحظ أن البداية لم تكن قوية، لذلك سنعمل على استعادة قوة الفريق، وقد وجدت فيهم الإصرار والعزيمة على أن يمحوا الصورة القديمة، وأن يظهروا بالصورة التي تعودت عليها جماهير الاتحاد بتحقيق الانتصارات ” .

فيما قدم المدرب الوطني شكره الجزيل للمدرج الاتحادي، باعتباره الداعم الأول للفريق، وذلك نظير دعمهم له، قائلًا: ” سنعيد الفرحة إليهم في القريب العاجل ” .