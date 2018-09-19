غدا.. ” التعليم ” تكشف عن تفاصيل جديدة لأبرز الجوانب التطويرية للكتب المدرسية
أكدت وزارة التعليم، أنها ستكشف غدًا الخميس، عن تفاصيل جديدة لأبرز الجوانب التطويرية التي طالت الكتب المدرسية هذا العام، من خلال معرض ” تطوير محتوى الكتاب المدرسي ” الذي ستقيمه شركة تطوير للخدمات التعليمية في مقر الوزارة بالرياض.
وأشارت ” الوزارة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يصاحب المعرض مؤتمر صحفي لوزير التعليم والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، لاستعراض أهم المحطات والمراحل التي مرت بها عمليات التطوير للكتب المدرسية خلال هذا العام.
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