غدا.. ” التعليم ” تكشف عن تفاصيل جديدة لأبرز الجوانب التطويرية للكتب المدرسية

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة التعليم، أنها ستكشف غدًا الخميس، عن تفاصيل جديدة لأبرز الجوانب التطويرية التي طالت الكتب المدرسية هذا العام، من خلال معرض ” تطوير محتوى الكتاب المدرسي ” الذي ستقيمه شركة تطوير للخدمات التعليمية في مقر الوزارة بالرياض.

وأشارت ” الوزارة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يصاحب المعرض مؤتمر صحفي لوزير التعليم والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، لاستعراض أهم المحطات والمراحل التي مرت بها عمليات التطوير للكتب المدرسية خلال هذا العام.