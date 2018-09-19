” الصلاحي ” يستهدف 200 مشرف ومشرفة بتعليم مكة في برنامج خدمات المكتبة الرقمية

محمد السعران(صدى):

استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث_بنات _ اليوم الأربعاء الموافق ٩ /١ / ١٤٤٠هـ ، مستشار نائب وزير التعليم وأمين عام وحدة الترجمة بوزارة التعليم والمشرف العام للمكتبة الرقمية السعودية الدكتور سعود موسى الصلاحي الذي قدم البرنامج التدريبي (خدمات المكتبة الرقمية السعودية ودورها في دعم المعلمين والمعلمات في مجال البحث العلمي والتطوير المهني ) مُستهدفاً ٢٠٠ مشرف ومشرفة، وجاء ذلك برعاية المدير العام بإدارة تعليم مكة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي .

وكان بحضور عميد ووكيل عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى الدكتور عبدالرحمن الأهدل ، ومدير إدارة التدريب والابتعاث الدكتور محمد العبد الكريم ، وعدد من القيادات التربوية بمكة ،بالإضافة إلى منسوبي و منسوبات عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى.

وبهذه المناسبة أعرب المدير العام الأستاذ محمد الحارثي عن بالغ سعادته بهذه الوقفة على هذا الحدث التقني الرائد ، والذي يُحتضن فيه الفكر المعلوماتي الزاخر؛ لمسايرة هذا الزخم المعرفي في شتى التخصصات ، ودعم العملية التعليمية ، وتلبية احتياجات المستفيدين ، مُرحباً بضيف الإدارة سعادة الدكتور سعود الصلاحي مستشار نائب وزير التعليم ، والمشرف العام للمكتبة الرقمية السعودية الذي سيسلط الضوء على المكتبة الرقمية السعودية من خلال البرنامج التدريبي الذي سيُقدمه للمتدربين والمتدربات بالبرنامج ، موضحاً أن المكتبة الرقمية تُعد المنصة الأولى والمحطة الأبرز في تقديم محتوى رقمي وخدمات معلوماتية متطورة و بناء بيئة رقمية تواكب التطورات التقنية في صناعة النشر الإلكتروني، وتزيد من سرعة التواصل بين الباحثين في مجال الإنتاج والنشر العلمي. مُضيفاً بأن المكتبة الرقمية تعمل على توفير جهد أعضاء هيئة التدريس والباحثين وغيرهم فيما يخص البحث عن المعلومات والوصول إليها في البيئة الرقمية بتحويل مصادر المعلومات الورقية التي تنتجها الجامعات إلى مصادر رقمية وتعمل على نشر المعرفة وتأمينها وهي عنوان ومؤشر من المؤشرات الحضارية ومن المقومات الأساسية في بناء الأمة حيث أنها أحد الروافد الرئيسة التي تدعم العملية التعليمية والبحثية لتسهل على المعلم والمعلمة إجراءات البحث العلمي والتطوير المهني من خلال واجهة بحث واسترجاع الكترونية موحدة .

فيما ألقى الدكتور سعود موسى الصلاحي كلمته التي بدأها معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء الكريم بمنسوبي ومنسوبات إدارة تعليم مكة والتي كانت بداياته التعليمية بها ، مناقشاً عقب ذلك سبل دعم معلمي ومعلمات مكة المكرمة من خلال مبادرات وخدمات المكتبة الرقمية السعودية، مُعرفاً المكتبة الرقمية التي فتحت أبوابها لكافة منسوبي التعليم منذ ٨ اشهر مشيراً إلى أنها المكتبة الوحيدة التي تعمل ٢٤ ساعة خلال أيام الأسبوع دون توقف، حيثُ يستفيد منها الجميع كونها ركن أساسي بالعملية التعليمية والبحثية ، منوهاً على أن المكتبة الرقمية السعودية حصلت على جائزة المرتبة الأولى بالشرق الأوسط حيثُ تتسم برؤية تدعو لاستمرار وإتاحة كافة المصادر العلمية والبحثية لمنسوبي التعليم العالي والعام على المستوى العربي والعالمي

كما أبان الصلاحي أن المكتبة الرقمية السعودية لها أكثر من ٣٠٠ ناشر في كافة التخصصات العلمية والأدبية وكذلك تشمل مصادر متنوعة علمية وشرعية وطبية الخ ، وتمتلك اكثر من ٣٨ مبادرة ٨٠% منها تنصب في التعليم العام منها مانُفذ ومنها ماهو قيد التنفيذ أو سيكون بخطط مُستقبلية متوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ،

كما أوضح للمتدربين والمتدربات كيفية الدخول للمكتبة الرقمية والتي تم ربطها بشكل مباشر بنظام فارس تسهيلاً لمستخدميها.

وقد تابع الصلاحي طرحه بعرض أهداف المكتبة الرقمية السعودية التي تسعى لاقتناء مصادر المعلومات الرقمية العربية والأجنبية وإدارتها كذلك بناء مصادر معلومات رقمية لدعم المحتوى العالمي العربي وإطلاق علاقات تعاون وثيقة مع الناشرين العرب والعالمين المزودين بمصار المعلومات الرقمية وتقديم خدمات معلوماتية متطورة بالبيئة الرقمية والسعي لدعم التواصل بين الباحثين في مجال الانتاج والنشر العلمي وتطبيق معايير الجودة في البيئة الرقمية وتطوير آليات التدريب والوعي المعلوماتي لكافة فئات المجتمع ، كما أشار إلى قواعد المكتبة الرقمية السعودية التجريبية لعام ٢٠١٨ م العالمية والعربية، مقدمًا إحصائية للمستفيدين من المكتبة الرقمية السعودية سواء للطلاب والباحثين أو أعضاء هيئة التدريس أو المعلمين والمعلمات والمبتعثين والمبتعثات على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والهيئات والمؤسيات الحكومية ، طارحاً عقب ذلك عدة استفسارات موجهة للمتدربين والمتدربات جاء فيها السبب وراء فتح المكتبة الرقمية أبوابها للمعلمين والمعلمات وجميع منسوبي وزارةالتعليم ، وكيف ينظر المجتمع إلى مهنة التعليم ، ومعنى قيادة المعلم و واقع التمكين المهني للمعلمين، كما عدد التحديات التي تواجه تمكين المعلمين مُقدماً الخدمات الإلكترونية التي تساعد على التمكين المهني للمعلمين والبرامج والانشطة الإلكترونية ، فيما أوضح كيفية أن يكون المعلم باحثاً ريادياً، مُشيراً إلى هوية الباحث التي تتمحور في الهوية البحثية والأكاديمية والعلمية والهوية المنهجية عقب ذلك أسرد الحديث عن مفهوم البحث العلمي وأهميته في علاج المشكلات وابتكار الحلول، والبناء المعرفي من حيث الاستفادة من تجارب الآخرين و تطويرها والإضافة إليها كذلك إفادة الآخرين بما توصلت إليه.

عقب ذلك استمع الصلاحي إلى مداخلات الحاضرين من المشرفين والمشرفات مقدما عرضا لطريقة دخول المكتبة الرقمية من نظام فارس.

ختامًا كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مستشار نائب وزير التعليم الدكتور سعود الصلاحي على هذه البادرة المباركة التي قدمت خلال ساعاتها خدمات معرفية لمشرفي ومشرفات تعليم مكة عن المكتبة الرقمية السعودية.