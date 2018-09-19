العاملون بأندية الأرجنتين يهددون بالإضراب خلال مواجهة السوبر كلاسيكو
اتجهت مسيرة لاتحاد عمال المؤسسات الرياضية والمدنية تجاه مبنى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم؛ وذلك للمطالبة بزيادة رواتبهم.
فيما قام المشاركون في المسيرة بالتهديد بالإضراب خلال الجولة 6 بالدوري الممتاز التي ستشهد مواجهة ” السوبر كلاسيكو ” بين الغريمين بوكا جونيورز وريفر بليت على ملعب ” لا بومبونيرا ” .
حيث توجه 400 عامل بالأندية حاملين أعلام ولافتات بعض الفرق مثل ” البوكا وريفر بليت ” بالإضافة لأندية أخرى، لمقر الاتحاد المحلي للعبة بالعاصمة بوينوس آيرس، مطالبين بإعادة التفاوض حول زيادة رواتبهم.
ومن جانبه قال السكرتير العام لاتحاد العمال خورخي راموس: ” نحن بانتظار التحدث مع مسؤولي الاتحاد، والكرة الآن في ملعبهم، وفي حالة عدم تلقي أي رد منهم سنصعد الأمر ” .
وجاء ذلك على خلفية طلب اتحاد العمال منذ عدة أسابيع، بالجلوس مع المسؤولين من أجل بحث إمكانية زيادة رواتبهم، ووصل الأمر بالتهديد بالدخول في إضراب في الجولة 6 بالدوري الممتاز التي تنطلق الجمعة المقبل وتنتهي الإثنين.
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