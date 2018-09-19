العاملون بأندية الأرجنتين يهددون بالإضراب خلال مواجهة السوبر كلاسيكو

نواف السالم(صدى):

اتجهت مسيرة لاتحاد عمال المؤسسات الرياضية والمدنية تجاه مبنى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم؛ وذلك للمطالبة بزيادة رواتبهم.

فيما قام المشاركون في المسيرة بالتهديد بالإضراب خلال الجولة 6 بالدوري الممتاز التي ستشهد مواجهة ” السوبر كلاسيكو ” بين الغريمين بوكا جونيورز وريفر بليت على ملعب ” لا بومبونيرا ” .

حيث توجه 400 عامل بالأندية حاملين أعلام ولافتات بعض الفرق مثل ” البوكا وريفر بليت ” بالإضافة لأندية أخرى، لمقر الاتحاد المحلي للعبة بالعاصمة بوينوس آيرس، مطالبين بإعادة التفاوض حول زيادة رواتبهم.

ومن جانبه قال السكرتير العام لاتحاد العمال خورخي راموس: ” نحن بانتظار التحدث مع مسؤولي الاتحاد، والكرة الآن في ملعبهم، وفي حالة عدم تلقي أي رد منهم سنصعد الأمر ” .

وجاء ذلك على خلفية طلب اتحاد العمال منذ عدة أسابيع، بالجلوس مع المسؤولين من أجل بحث إمكانية زيادة رواتبهم، ووصل الأمر بالتهديد بالدخول في إضراب في الجولة 6 بالدوري الممتاز التي تنطلق الجمعة المقبل وتنتهي الإثنين.