أهم 3 أعراض تؤكد إصابتك بضعف عضلة القلب

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف عدد من المختصون، عن أهم الأعراض التي تدل على الإصابة بضعف عضلة القلب، ومن المعروف أن عضلة القلب تضعف حين تعجز عن ضخّ الدم، مما يسفر عن فشل في وظيفة القلب.

كما يمكن لأمراض معينة كضيق الشرايين في القلب ” مرض الشريان التاجي ” ، أو ارتفاع ضغط الدم ، أن يؤدوا لضعف عضلة القلب بشكل تدريجي، وبالتالي منع القلب من ممارسة وظيفته المعتادة.

ولكن هناك 3 علامات مهمة إذا تعرضت لها، ربما تكون مصاب بضعف عضلة القلب، وتتمثل هذه العلامات في:

1- ضيق في التنفس حتى في وقت الراحة: وتعد أهم علامة لضعف عضلة القلب وتقصيرها في أداء وظيفتها، حيث يسبب ضيق التنفس التعب والخمول للشخص طوال الوقت، فضلًا عن عدم القدرة على القيام بأبسط ممارساته اليومية.

2- انتفاخ القدمين: حيث يتسبب قصور عضلة القلب وضعفها في منع وصول الكمية الصحيحة من الدم إلى أعضاء الجسم، وإيصال الأكسجين اللازم لها بهدف مساعدتها على أداء وظائفها، مما قد ينتج عنه عجز الشخص عن المشي بسهولة، وذلك في أقصى الحالات.

3- ألم في الصدر وضربات قلب سريعة: فالذبحة الصدرية أو الألم في الصدر، تعد العلامة الأكثر شيوعًا التي تدل على ضعف عضلة القلب، فيعتقد الشخص أنه مصاب بعسر الهضم أو ارتجاع المريء، إلا أنه قد تدل على إصابته بضعف عضلة القلب.