الانتربول السعودي يسترد مطلوبا في قضايا نصب واحتيال على مجموعة من المواطنين والمقيمين

الرياض(صدى):

تلقى الانتربول السعودي بلاغاً من وزارة التجارة ضد مواطن سعودي مطلوب بقضية مالية وبالتنسيق مع النيابة العامة اتضح أن المعني مطلوب في عدة قضايا النصب والاحتيال للعديد من الاشخاص بمبالغ مالية كبيرة وهارب إلى خارج المملكة .

وبالتعميم عنه من قبل الانتربول السعودي وملاحقته دولياً تم بحمد الله القبض علية واسترداده للمملكة بتاريخ 8/ 1 / 1440هـ .

ويأتي هذا العمل ضمن نشاطات عمل الانتربول السعودي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بكافة صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين للخارج.