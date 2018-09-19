بعد الهزيمة القاسية.. مدرب توتنهام يبرر اختياراته

نواف السالم(صدى):

تلقى نادي توتنهام هوتسبير هزيمة قاسية بهدفين مقابل هدف خارج ملعبه أمام إنتر ميلان، في مباراته الأولى بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإستاد سان سيرو.

ومن جانبه، قام مدرب توتنهام هوتسبير، ماوريسيو بوكيتينو، بالدفاع عن اختياراته في تشكيلة الفريق بالمباراة، لافتًا إلى أن غياب الظهير الأيمن كيران تريبيير، والمدافع البلجيكي توبي الدرفيريلد عن الفريق اللندني لـ ” أسباب فنية ” كانت الفرصة سانحة أمام سيرغ أورييه، وديفينسون سانشيز، لتثبيت أقدامهما.

وغاب الحارس هوغو لوريس، ولاعب الوسط ديلي آلي بسبب الإصابة؛ فيما صرّح ” بوكيتينو ” قبل أن يفقد هدوءه: ” لماذا؟ كانا في الملعب أمام ليفربول وواتفورد، نحتاج إلى الحديث في كرة القدم، تجبروني على قول أشياء غير جيدة، لا تحترمون اللاعبين الذين شاركوا اليوم، يمكنكم القاء اللوم على اختياراتي للتشكيلة الأساسية لكن رجاء أظهروا الاحترام للاعبين الذين كانوا في الملعب. ”

وأكد مدرب ” توتنهام ” أنه يشعر بأن الهزيمة في سان سيرو أخفت ما وصفه بأنه أفضل أداء لفريقه هذا الموسم، مضيفًا: ” أنا سعيد بالأداء، سيطرنا على المباراة حتى النهاية، لكن بالطبع النتيجة كانت قاسية للغاية، بالنسبة لي قدمنا أفضل أداء منذ بداية الموسم. “