أطعمة يجب تجنبها لمرضى ” القولون العصبي “

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يقوم الأطباء بإعطاء إرشادات ونصائح لمرضى ” القولون العصبي ” ، حيث تتضمن هذه الارشادات الابتعاد عن بعض الأطعمة؛ نظرًا لأنها تزيد من حدة انقبضات الأمعاء الدقيقة والغليظة والإمساك؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الأطعمة التي تزيد من حدة أعراض القولون العصبي.

– الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على الدهون والكافيين اللذين يزيدان من انقباضات القولون.

– منتجات الألبان

يسبب الحليب ومنتجاته مثل ” الجبنة والمثلجات ” الانتفاخ وأوجاع البطن.

– المشروبات

تزيد المشروبات الغازية والكربونية والتي تحتوي على الكافيين مثل ” القهوة والشاي ” من حدة أعراض القولون العصبي.