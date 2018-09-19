أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف الإمدادات

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء 19 سبتمبر 2018 على الرغم من زيادة المخزونات التي فاقت في أثرها المخاوف من أن المنتجين قد لا يكونون قادرين على تغطية العجز في الإمدادات حالما تدخل عقوبات أمريكية على إيران حيز التنفيذ.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتاً في العقود الآجلة إلى 79.19 دولار للبرميل، بعد أن صعدت 1.3% في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً، أو ما يعادل 0.29%، إلى 70.05 دولار للبرميل بعدما قفزت 1.4% في اليوم السابق.

وارتفعت الأسعار الثلاثاء 18 سبتمبر وسط تقارير إعلامية تحدثت عن أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تشعر بالارتياح إزاء ارتفاع الأسعار فوق 80 دولاراً للبرميل.