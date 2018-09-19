عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم أثناء النوم

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء، أن معدل السعرات التي يحرقها الإنسان أثناء النوم بـ45 سعرة في الساعة، وذلك لأن الجسم يقوم خلال الراحة بـ 95% من الوظائف الحيوية التي يقوم بها خلال اليقظة.

وأكدوا أن عملية حرق السعرات الحرارية تتأثر بعاملين، نشاط الإنسان عند الاستيقاظ وجيناته، لافتين خفض درجة حرارة التكييف وتعتيم الإضاءة جيدًا لزيادة عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم.

ونصح الخبراء، أيضًل بممارسة تمارين تتضمن مقاومة وشد للعضلات خلال النهار لأن تأثير التمارين يستمر لمدة 24 ساعة، لافتين إلى أن النوم بين 7 و9 ساعات يساعد على توازن الهرمونات وهو ما يحسن عملية حرق السعرات.