الأرصاد تحذر سكان 4 مناطق من أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأربعاء، تنبيهات متقدمة لسكان 4 مناطق مختلفة بالمملكة، وهي: ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ” ، تحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

ويشمل التنبيه الموجه لمنطقة جازان، كلًا من: ” فيفا، هروب، الريث، العيدابي، الحقو، العارضة، الخوبة، أحد المسارحة، أبو عريش، والأجزاء المجاورة لها، وتمتد إلى جيزان وصبيا وبيش ” ، وذلك على أن تبدأ هذه الحالة الجوية على المنطقة، من الساعة 12:00 من اليوم الأربعاء الموافق 19/9/2018م، وتنتهي في تمام الساعة 22 من نفس اليوم.

فيما يشمل التنبيه الموجه لمنطقة عسير، كلًا من: ” أبها، النماص، المجاردة، تنومة، بللسمر، محايل، رجال ألمع، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، والأجزاء المجاورة ” ، متوقعًا أن تبدأ الحالة بهذه المنطقة، من الساعة 12:00 من اليوم الأربعاء، وتنتهي الساعة 22 من اليوم ذاته.

أما التنبيه الموجه لمنطقة مكة المكرمة، فيشمل كلًا من: ” الطائف، والهدا، والشفا، وبني سعد، وميسان، ونمرة، والسيل الكبير، ومدركة، ورهاط، والأجزاء المجاورة ” ، وقد يمتد تأثيرها ليشمل المشاعر المقدسة، في حين تبدأ الحالة بهذه المنطقة، عند الساعة 12:00 من اليوم الأربعاء، حتى الساعة 22:00.

وعن منطقة الباحة، فضم التنبيه الموجه لها كلًا من: ” المندق، قلوة، المخواة، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، وقد تمتد إلى الباحة ” ، وأوضحت الأرصاد أن هذه الحالة ستبدأ بمنطقة الباحة، من الساعة 12:00 من اليوم الأربعاء، وذلك على أن تنتهي الساعة 22:00 من نفس اليوم.