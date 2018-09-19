بالفيديو.. إليسا تكشف عن سبب لجوئها للطبيب النفسي

أماني الغامدي(صدى):

صرحت الفنانة اللبنانية إليسا لأول مرة بلجوئها للطبيب النفسي، خلال الفترة الماضية؛ ليساعدها ويعيد إليها الراحة النفسية.

حيث كشفت ” إليسا ” أنها اضطرت للجوء للطبيب النفسي؛ ليساعدها على تخطي مرحلة مرضها وإصابتها بسرطان الثدي.

وعن المرحلة الصعبة التي مرت بها خلال مرضها، طمأنت جمهورها أنها استطاعت نسيان مرحلة مرضها بعدما تعافت تمامًا بالوقت الحالي، وعادت من جديد؛ لممارسة أمور حياتها.

كما عبرت عن سعادتها بنجاها في نشر رسالة توعوية إنسانية بمرض السرطان؛ وذلك من خلال فنها وأغنيتها الأخيرة ” إلى كل اللي بيحبوني ” .