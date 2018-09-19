حيل بسيطة تساعدك في التخلص من عاداتك السيئة

أماني الغامدي(صدى):

قالت شيرين عاطف خبيرة العلاقات الإنسانية ، أنه يواجه كل منا مجموعة من العادات السيئة التي تؤرقه، وتصيبه بالإحباط ، لعدم قدرته على التخلص منها .

وتؤكد شيرين ، أنه يمكن التخلص من أي عادة سيئة، تؤرقك، فقط من خلال اتباع الحيل النفسية التالية .

اعرف نفسك

لابد أن تجلس مع نفسك لاستكشاف الأصول المحتملة للسلوك غير المرغوب فيه، مع تعزيز دوافعك في التغيير، لأنه لا يمكننا تغيير كل شيء في أنفسنا، إلا إذا كنا نعي جيدا الهدف من هذا التغيير.

التجنب

بعد أن تعرف نفسك أفضل، وتتوصل للسلوكيات التي تود تغييرها والهدف من تغييرها، تعلم أن تتجنبها حتى يمكنك أن تجعل تحقيق النجاح أسهل، وسيكون من الأسهل خلق مسارات جديدة سلوكية في الدماغ، فلتتجنب الأماكن والأشخاص الذين يضعفون إرادتك.

فإذا كنت تحاول كبح رغبتك في التسوق، فلا تذهب إلى أي مركز تجاري أو تنظر في المجلات أو في مواقع البيع والشراء، وابتعد عن أي صديق يحب التسوق، وبدلا من ذلك، ابحث عن أنشطة، مثل الذهاب إلى السينما، أو تعلم مهارات جديدة مثل اليوجا أو اللغات أو حتى الطبخ.

التأكيد على الايجابيات، وتجنب السلبيات

قم بكتابة ثلاثة أشياء إيجابية قد حدثت لك هذا الأسبوع (أو حتى حدثت في الماضي)، وحاول استدعاءها دائما إلى ذهنك؛ لتكون محفزا لك على مقاومة سلوكياتك السلبية التي تزعجك.

الدعم الخارجي

حاول إنشاء شبكة من الأصدقاء أو الأسرة لتكون داعمة لك، حتى وإن كان فردا واحدا، ومن الأفضل أن يشترك معك في نفس الأهداف، ويريد تغيير عادة أو سلوك غير محبب لديك، ولتتفقا معا على الخطة التي تسيران وفقا لها، حتى يشجع كل منكما الآخر.

المكافآت

التحفيز من أهم الأمور التي تجعلك أكثر قربا من النجاح في القضاء على عاداتك السيئة، لذلك احرص على إعطاء نفسك مكافآت كلما أحرزت تقدما في مشوار القضاء على عاداتك التي تؤرقك.

كن صبورا

لابد أن تكون متأكدا من أن التغيير يستغرق وقتا ويحتاج المثابرة، لذلك لا تيأس ولا تمل، فلابد أن تتحلى بالصبر والثبات حتى تصل لهدفك.