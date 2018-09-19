الساحة الفنية تشهد عودة ” اللمبي “

أماني الغامدي(صدى):

يستعد الفنان المصري محمد سعد، الذي اشتهر بدور ” اللمبي ” للعودة إلى الساحة الفنية من جديد في أحدث أعماله السينمائية ” محمد حسين ” والذي تعرقل تصويره عدة مرات لانسحاب مخرجي العمل والبطلتين الفنانة غادة عادل وهنا الزاهد.

وفي سياق متصل، ينتظر محمد سعد عرض أحدث أعماله السينمائية بالجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي سبق أن قدّم بطولة الجزء الأول منه أمام محمد رمضان وهند صبري، ومن المقرّر أن يُعرض الفيلم في موسم سينما 2019.

ووافق محمد سعد على تقديم برنامج تليفزيوني لم يذكر أي تفاصيل عنه سوى أنه له علاقة بمجال الفن، حيث أنه يعاني حاليًا من تأجيل فيلمه السينمائي الجديد الذي كان من المقرّر تصويره قبل عيد الأضحى الماضي وتأجّل أكثر من مرة.