إيداع 149 مليون ريال في حسابات مستفيدي الضمان

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إيداع دفعة جديدة من برنامج المساعدات المقطوعة لعدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي

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وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي إن إجمالي المبالغ المالية التي تمّ إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغ 149985665 ريالاً.

وأضاف أن عدد الحالات التي تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 11300 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.