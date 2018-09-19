خبر سيء من واتساب لمستخدمي هواتف ” آيفون “

وكالات(صدى):

نقل تطبيق التراسل الفوري الشهير ” واتساب ” ، خبرًا مزعجًا لمستخدمي هواتف ” آيفون ” القديمة، موضحًا أنهم لن يستطيعوا تحميل النسخة الأحدث من التطبيق، إلا في حال كان لديهم نظام تشغيل iOS 8 على الأقل أو النسخ الأحدث منه.

وعليه، لن يتمكن مستخدمو هاتف ” آيفون 4 ” والأجهزة الأقدم منه، إعادة تنزيل التطبيق، أو تلقي التحديثات الخاصة بالتطبيق.

ومن ناحية أخرى، من المنتظر أن يطلق ” واتساب ” ، ميزتين مهمتين لإطالة عمر البطارية في الجهاز، والتحكم في مستوى الإضاءة خلال فترة الليل، لحماية العينين، حيث ستقلل الميزة الجديدة من الطابع البراق للشاشة خلال فترة الليل، مما يؤدي لتقليل استهلاك الطاقة بالجهاز.