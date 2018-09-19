بالفيديو.. 230 ألف ريال قيمة ” تيس ” بحفر الباطن
أوضح مقطع فيديو، ” تيس ” يطلق عليه ” تحدي الجزيرة ” ، وعمره سنة و3 شهور؛ حيث يتم استعراضه من قبل مهتمين بتربية الماشية لبيعه.
ووصلت قيمة ” التيس ” من النوع الحجازي 230 ألف ريال في سوق الماشية بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه لم تكن الواقعة الأولى لبيع تيس بمبلغ كبير؛ فتم بيع تيس وجفرة قبل حوالي عام ونصف بمبلغ 365 ألف ريال بمكة المكرمة في سعر هو الأعلى من نوعه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33841 ] نشر منذ 36 دقيقة
يستاهل القيمة
ولا زودوا نص ربال في سعر البنزين
ولا الكهرباء
جو يتبكبكون
وقاطعوا شركة المراعي علشان زودوا نص ريال
المشكلة الي مسوين هاشتاق المقاطعة
معبيت ثلاجاتهم بألبان المراعي من قبل
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
معلمة[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله لايخسر
شكله والله أعلم غسيل أموال
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4480 ] نشر منذ 29 دقيقة
لاتعليق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54315 ] نشر منذ 24 دقيقة
استغفر الله العظيم .. يارب رحمتك ,,
,, ياترى هالآلاف المذكوره هي قيمة أذانه او لحيته او هي لخشمه …………..؟
,, ايش المصلحه من حيوان هارينه هري باالكيماوي ……..؟
,, هذا حتى المشي مايقدر يمشي زي البهايم المعافاة ,,
,, على قولة القايل // وراء التيس ماوراءه من علوم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33841 ] نشر منذ 21 دقيقة
الا علق ياسحاب
علق
تيس ياكل علف
ولاتغدى الواحد منه
ماقعد ببطنه
أقرب
دورة مياة
الله يكرمكم
ويحطه هناك
ليش أشتريه بهذا المبلغ
٢٣٠ ألف
تطعم بها
الفين أسرة فقيرة
ولا تزوج بها محتاج
متعفف
لكن حسبي الله ونعم الوكيل
ابو فاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 18 دقيقة
حراج تيوس
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19685 ] نشر منذ 16 دقيقة
غسيل اموال
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 33841 ] نشر منذ 11 دقيقة
عن إي غسيل أموال
تتكلمون
المبلغ كله٢٣٠ ألف
يغسل أيش ياحسرة
الي بيغسل
بيغسل بمبلغ محترم
ميتين وثلاثين لو حطيتها بطرف ثوبي
محد درى عنها😐
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4335 ] نشر منذ 4 دقائق
سوف تحل النقم
ويتم سخط الله بسبب كفر النعم والبذخ
هذة العينه لا تتعظ ولا تقرأ التاريخ
من الدول التي سادة ثم بادة خسف الله بها وبدارها
ما حل بنا امس القريب من ايقاف العلاوة السنوية والبلدلات الخ
كان بسبب ذنوب بعضنا البعض والله العظيم
ثم بفضل الله ثم ولاة امورنا عادت
وها بعضنا عاد لطبعه وكأنه يريد من الله ان يغضب ويسخط علينا بسببهم
اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفاء منا
﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾