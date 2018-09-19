بالفيديو.. 230 ألف ريال قيمة ” تيس ” بحفر الباطن

عادل الحربي(صدى):

أوضح مقطع فيديو، ” تيس ” يطلق عليه ” تحدي الجزيرة ” ، وعمره سنة و3 شهور؛ حيث يتم استعراضه من قبل مهتمين بتربية الماشية لبيعه.

ووصلت قيمة ” التيس ” من النوع الحجازي 230 ألف ريال في سوق الماشية بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه لم تكن الواقعة الأولى لبيع تيس بمبلغ كبير؛ فتم بيع تيس وجفرة قبل حوالي عام ونصف بمبلغ 365 ألف ريال بمكة المكرمة في سعر هو الأعلى من نوعه.