بالفيديو.. تصرف غريب من محمد صلاح بعد هدف فيرمينو يثير الجدل

نواف السالم(صدى):

تسببت لقطة إلقاء المحترف المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح لقارورة مياه على الأرض بعد هدف زميله روبرتو فيرمينو في باريس سان جرمان في إطار أولى مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء في جدلاً واسعاً.

وتظهر اللقطة قذف صلاح بقارورة المياه بقوة على الأرض، وهو يجلس على دكة الاحتياط، فور تسجيل فيرمينو، هدف الفوز القاتل في مرمى الضيوف في الثواني الأخيرة، في وقت كان رفاقه ومدربه يقفزون فرحا بالانتصار الثمين.

ورأى البعض على أن صلاح تصرّف بشكل غاضب لا يعكس أخلاقه، بينما قال آخرون انه لا يزال غير جاهز من الناحية الفنية والبدنية بعد الإصابة التي لحقت بها في نهائي أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وبالمقابل دافع نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند عن تصرف صلاح، وقال في تصريحات: “أعتقد أن صلاح كان يحتفل على طريقته، يداه كانتا للأعلى في البداية، اللقطة الأولى أظهرت ذلك ” .

وأيد لاعب ليفربول السابق جون آرني ريسه، كلام فرديناند، إذ رد على سؤال بشأن الحالة المزاجية لصلاح في تلك اللحظة بقوله: “أعتقد أنّه كان سعيدا ” بهدف الفوز.