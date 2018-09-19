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بالفيديو.. حمدي الميرغني يرقص على أنغام كيكي بطريقة طريفة

بالفيديو.. حمدي الميرغني يرقص على أنغام كيكي بطريقة طريفة
أماني الغامدي(صدى):

أبرزت إحدى مقاطع الفيديو قيام الفنان المصري ” نجم مسرح مصر ” حمدي الميرغني، بتأدية تحدي ” كيكي ” بطريقة طريفة وكوميدية.

ويظهر ” الميرغني ” وهو يقوم بأداء الرقصة على أغنية ” كيكي ” بأحد أماكن إقامة الحفلات بطريقة كوميدية.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 27 دقيقة

هذا الانسان طريف ويدخل الابتسامة على المشاهد كوميدي بالفطرة

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