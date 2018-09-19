بالفيديو.. حمدي الميرغني يرقص على أنغام كيكي بطريقة طريفة
أبرزت إحدى مقاطع الفيديو قيام الفنان المصري ” نجم مسرح مصر ” حمدي الميرغني، بتأدية تحدي ” كيكي ” بطريقة طريفة وكوميدية.
ويظهر ” الميرغني ” وهو يقوم بأداء الرقصة على أغنية ” كيكي ” بأحد أماكن إقامة الحفلات بطريقة كوميدية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33841 ] نشر منذ 44 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 27 دقيقة
هذا الانسان طريف ويدخل الابتسامة على المشاهد كوميدي بالفطرة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33841 ] نشر منذ 20 دقيقة
طيب وأنا مني طريف😂😂😂😂😂😂