بالفيديو.. حمدي الميرغني يرقص على أنغام كيكي بطريقة طريفة

أماني الغامدي(صدى):

أبرزت إحدى مقاطع الفيديو قيام الفنان المصري ” نجم مسرح مصر ” حمدي الميرغني، بتأدية تحدي ” كيكي ” بطريقة طريفة وكوميدية.

ويظهر ” الميرغني ” وهو يقوم بأداء الرقصة على أغنية ” كيكي ” بأحد أماكن إقامة الحفلات بطريقة كوميدية.