بعد أن ارتكبوا 46 جريمة.. شرطة الرياض تطيح بالعصابة الأسيوية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل من الله- عن الإطاحة بتشكيلٍٍ عصابي والقبض على المتورطين فيه وعددهم خمسة أشخاص (ثلاثة من الجنسية الهندية وبنجلاديشيين/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بسرقة الكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية من مواقع تحت الإنشاء، وتم بحوزتهم ضبط معدات حديدية ومقصات استخدموها في جرائمهم، وقد أقروا بارتكاب (٤٦) جريمة سرقة وتقاسم المسروقات فيما بينهم، وجرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.