بعد أن ارتكبوا 46 جريمة.. شرطة الرياض تطيح بالعصابة الأسيوية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل من الله- عن الإطاحة بتشكيلٍٍ عصابي والقبض على المتورطين فيه وعددهم خمسة أشخاص (ثلاثة من الجنسية الهندية وبنجلاديشيين/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بسرقة الكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية من مواقع تحت الإنشاء، وتم بحوزتهم ضبط معدات حديدية ومقصات استخدموها في جرائمهم، وقد أقروا بارتكاب (٤٦) جريمة سرقة وتقاسم المسروقات فيما بينهم، وجرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33841 ] نشر منذ 59 دقيقة
قصو أيديهم
ورجعوهم لبلدانهم😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54315 ] نشر منذ 37 دقيقة
اعانكم الله على القبض على كل من يخالف ويسيء للبلد واهله وممتلكاتهم ,,
مؤدب[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 34 دقيقة
طيب سجن عشر سنوات وجلد ١٥٠٠ جلده لكل منهم وتسفير علموهم العقاب ليتعض غيرهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19685 ] نشر منذ 12 دقيقة
ما فيه داعي السجن بعد اعترافهم بجرائمهم فقطعو ايديهم وارجلهم ورحلوهم لبلدانهم