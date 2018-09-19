بالفيديو.. ريجيم الـ 2000 سعر حراري في اليوم لإنقاص الوزن

أماني الغامدي(صدى):

الريجيم أحد أهم وسائل إنقاص الوزن، وتختلف طبيعته على حسب وزن الجسم، وتحرص بعض الفتيات على المتابعة مع طبيب مختص للحصول على نظام الريجيم المناسب لهن الذي يساعدهن في إنقاص الوزن .

وكشف خبير التغذية محمد حسين خلال حلوله ضيفاً ببرنامج “ست الحسن” المذاع على قناة ” ON Ent ” ، عن ريجيم الـ2000 سعر حراري في اليوم .

وقال محمد ، كل جسم يختلف من شخص لآخر ، حيث هناك أشخاص يحتاجون دهون أكثر من البروتين أو العكس .

وكل شخص يريد إنقاص الوزن عليه أن يتناول فقط 2000 سعر حراري في اليوم ، موزعة بين دهون وبورتينات ونشويات ، فالأشخاص الذين يزيد وزنهم بسرعة يجب أن يتناول نسبة بروتين أكبر من الكربوهيدرات والنشويات ، حتى يعمل على زيادة الحرق لديه .