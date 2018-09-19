الممثلة الإباحية تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها الجنسية بترامب
أوضحت الممثلة الإباحية الأمريكية، ستورمي دانييلز، بعض الأمور المثيرة للجدل عن ” العلاقة الجنسية ” التي جمعتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل سنوات طويلة؛ بالإضافة إلى بعض الصفات الشخصية الخاصة بترامب، متهمة إياه بضعف الوازع الأخلاقي لأنه عرض عليها ” الغش ” لكي تجد مكانًا في إحدى حلقات برنامج تلفزيون الواقع الذي كان يقدمها من قبل.
وفي 2016، تصدر ترامب الذي أقامت معه علاقة جنسية في عام 2006 النشهد السياسي إلى أن وصل لسدة الحكم بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح خطر فضحه يحدق به لكن نجمة الأفلام الإباحية لم تتردد في توقيع اتفاق قبضت بموجبه 130 ألف دولار، مقابل أن تلتزم الصمت بشأن العلاقة الحميمية التي أقيمت بالتزامن مسابقة شهيرة للغولف بولاية كاليفورنيا.
اعتقدت المرأة في بداية الأمر أن ترامب لن ينجح في مسعاه: ” لقد قلت إن هذا لن يحدث أبدا، ثم إنه لا يرغب في أن يصبح رئيسًا ” ؛ فيما بعدما أخذ يتقدم شعرت بخطر محدق ما دامت تحمل في جعبتها قصة مثيرة عن الرئيس كما أنها تعرضت للتهديد في وقت سابق، بينما أبدت تقززًا من إقامة العلاقة التي تحولت فيما بعد إلى صداع مزمن للبيت الأبيض بسبب الاشتباه في دفع المبلغ للممثلة بغرض التأثير على مجرى الانتخابات.
وقالت الممثلة الإباحية، أن العلاقة الجنسية التي أقامتها مع ترامب هي الأسوأ في حياتها، لكنها لم تتقاسم هذا الرأي مع من تعرف، بعدما التقت رجال الأعمال المرموق على نحو مفاجئ، مؤكدةً أن ترامب ظل يتصل بها في العام التالي لاستئناف العلاقة وكان يعدها بأن يجد لها مكانًا في برنامج تلفزيون الواقع، والأكثر من ذلك أنه عرض عليها أن يرتب ” عملية غش ” ويطيل حلقاتها في البرنامج.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33841 ] نشر منذ 1 ساعة
تتكلم وكأنه عادي
لعنة الله عليها🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33841 ] نشر منذ 57 دقيقة
الحياء لاضاع مشكلة
ممثلة أفلام أباحية وتخرج تتكلم عن أوضاعها المخله بدون حياء
شاذين مثلين يخرجون يتكلمون ويتفاخرون بااللواط وممارسة الشذوذ
بدون حياء
وش صاير في العالم🤔
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 56 دقيقة
أوضحت الممثلة الإباحية الأمريكية، ستورمي دانييلز، بعض الأمور المثيرة للجدل عن ” العلاقة الجنسية ” التي جمعتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل سنوات طويلة فضيحتك ياترامب بجلال يمكن تطيحك من كرسي الرئاسة زي مافعلت موظفة البيت الابيض مونيك في الرئيس السابق كلينتون
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54315 ] نشر منذ 44 دقيقة
كلهم فاسدون قبحهم الله ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19685 ] نشر منذ 21 دقيقة
طيب مبروك عليك الصياعه