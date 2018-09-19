بالفيديو.. أبو تريكة لمحمد صلاح: ابتعد عن اللعب المعقد

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي المصري السابق، محمد أبو تريكة، أن النجم المصري محمد صلاح، عليه أن يلعب الكرة بشكل سهل دون رغبة في التميز دائمًا وعدم البحث عن أسلوب اللعب المعقد الذي يفضله؛ حيث جاء ذلك عقب مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي، أمام باريس سان جيرمان.

وأوضح ” أبو تريكة ” موجهًا رسالته لمحمد صلاح: ” الكرة سهلة، كل ما تمشيها بسهولة هتمشي معاك وهتوصل للمرمى كتير وهتسجل، وافتكر إن مش مهمتك الأولى تسجيل الأهداف، أنت مش مطالب بأنك تسجل 42 هدف زي الموسم اللي فات، مهمتك الأولى تلعب الكرة بتاعتك. ”

وأضاف: ” عليك أن تلعب للاستمتاع فقط وعدم التركيز على تسجيل الأهداف فقط، وهذه المرحلة التي تمر بها قد تفقدك تركيزك وتعرقل مسيرة تألقك، يجب أن تتخلص من الضغوط سريعًا. ”

ومن الجدير بالذكر، أن محمد صلاح ظهر بعيدًا عن مستواه المعهود بشكل لافت خلال مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، إذ ظهر عليه التأثر نفسيًا خاصة في لقطة إلقاء زجاجة المياه، فى أثناء تواجده على مقاعد البدلاء، بعد هدف زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقائق الأخيرة.