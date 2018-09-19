نيسان باثفايندر 2019 تحصل على مميزات جديدة وتعلن أسعارها

بكين(صدى):

أصدرت نيسان رسمياً تفاصيل باثفايندر 2019، لتأتي مع مزيد من التقنيات المساعدة للسائق دون أي تغييرات خارجية أو داخلية.

أقل فئة باثفايندر S بات سعرها 31,230$ (117,100 ريال) بارتفاع 190$ (710 ريال)، بتغيير يقتصر على إضافة طلاء رمادي، كاميرا جديدة للرؤية الخلفية، منفذين USB-C.

خلاف ذلك فإن الموديل هو نفسه يأتي بمصابيح أمامية هالوجين، إضاءة نهارية LED، جنوط 18 إنش، 7 مقاعد بالقماش، نظام تحكم أوتوماتيكي بالمكيّف، نظام معلومات ترفيهي بشاشة 8 إنش، نظام صوتي 6 سماعات، مثبت سرعة، نوافذ وأقفال تعمل بالطاقة.

باثفايندر SV سعرها 34,270$ (128,500 ريال)، تأتي قياسياً بأنظمة مساعدة للسائق مثل مثبت السرعة الذكي، تنبيه البقعة العمياء، تنبيه مرور المشاة، مساحات حساسة للمطر، 8 وضعيات لمقعد السائق، مرايا مضيئة، التشغيل دون مفتاح وعن بُعد.

باثفايندر SL سعرها 37,920$ (142,200 ريال) وقد أضيف إليها مصابيح أمامية LED، وإلى جانب ذلك لدى الكروس أوفر مرايا خارجية مدفئة، شنطة تعمل بالطاقة، 4 وضعيات لمقعد الراكب الأمامي، GPS للملاحة، زخرفات معدنية، رؤية 360 درجة.

أعلى فئة باثفايندر بلاتينوم سعرها 42,570$ (159,650 ريال) وتأتي بعجلات 20 إنش، زخرفات كرومية وخشبية، فتحتين للسقف، مقاعد أمامية مدفئة/مبردة، نظام صوتي فاخر 13 سماعة.

بغض النظر عن الفئة التي تختارها، تستمد السيارة طاقتها عبر محرك 3.6 لتر 6 سلندر قوة 284 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر مع جير Xtronic متغير باستمرار بالإمكان إيصاله بنظام دفع رباعي اختياري مقابل 1,690$ (6,350 ريال) إضافية.

هذا وباثفايندر 2019 متاحة الآن للبيع بالفعل في وكالات نيسان حول الولايات المتحدة، مع الأخذ بالاعتبار أن كافة الأسعار المذكورة لا علاقة لها بأسواق الخليج إنما تعطينا نظرة على المزايا والأسعار التي يفترض وصولها إلينا.