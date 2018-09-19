تدخل جراحي ناجح مع حالة طبية نادرة

سعيد العجل(صدى):

نجح بفضل الله الأطباء في مستشفى الملك فهد بالباحة في التعامل مع مريضة كانت تشتكي من ألم شديد في الجهة اليسرى من الصدر مع ضيق نفس ونقص بمستوى تشبع الدم بالأوكسجين تم معاينتها من قبل أطباء الطوارئ وعمل التحاليل الأولية والأشعة السينية للصدر وتخطيط القلب.

ومن ثم إستدعاء أطباء الصدرية للمعاينة حيث تبين لأطباء الصدرية من الفحص السريري ومراجعة التحاليل والأشعة وجود انصباب جنب ( تجمع سائل حول الرئة اليسرى ) وحيث أن الحالة تستدعي إجراء آخر لمعرفة طبيعة السائل لذلك قام أطباء الصدرية باستكشاف طبيعة السائل عن طريق بزل الصدر تحت المعاينة بالتصوير فوق الموجات الصوتية وتبين من مظهر السائل أنه تجمع دموي حول الرئة أدى الى فقدان كمية كبيرة من الدم وإنخفاض ضغط دم المريضة وكما تقتضيه مثل هذه الحالات من سرعة التوصل إلى التشخيص .

تم إسعاف المريضة بالسوائل الوريدية وطلب إجراء اشعة مقطعية إستكشافية بالصبغة لشرايين الرئة والشريان الأبهر وتم إستدعاء أطباء العناية المركزة وأطباء جراحة الصدر وطبيب الأشعة المناوب حيث توصل الفريق بعد إجراء الأشعة إلى تشخيص المريضة بتشوه شرياني وريدي بالأوعية الرئوية اليسرى يبلغ حجمه ٧× ١٠ سم أدى تمزقه إلى تجمع الدم حول الرئة حيث أدخلت المريضة العناية المركزة وأعطيت وحدات من الدم لتعويض النزيف وتم إدخال أنبوب صدري للجهة اليسرى من الصدر بواسطة أطباء جراحة الصدر لتفريغ الدم وبعد إستقرار حالة المريضة أُجريت لها عملية جراحية معقده بواسطة المنظار الجراحي استغرقت 6 ساعات تم خلالها تفريغ الصدر من النزيف المتجمع والتحكم في الشريانيين والأوردة المغذية لهذا الورم ومن ثم إستئصال الفص المتأثر بهذا التشوه.

وتعد هذه الحالة من الحالات النادرة نظراً لوجود تشوه بهذا الحجم والذي سبب انفجاره هبوط حاد في الدورة الدموية وضغط كبير على القلب .

وقد غادرت المريضة المستشفى بصحة جيدة ودون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد .