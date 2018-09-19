البيئة تواصل الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بجدة

محمد السعران(صدى):

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، تنفيذ مشروع “الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية” في محطته الثانية بمحافظة جدة، وذلك بسوق الخضار المركزي بجدة.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عمر بن سعيد الفقيه أنه يتم سحب العينات بواسطة فنيين مختصين بسحب العينات وتجهيزها لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة.

يذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتنفيذ هذا المشروع، وذلك بهدف التأكد من خلو المنتجات الزراعية من متبقيات المبيدات، وبناء قدرات كوادر الوزارة وتطويرها.