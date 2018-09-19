” الإسكان ” تكشف عن إجمالي الأراضي البيضاء المطورة والجاري تطويرها

عادل الحربي(صدى):

صرحت وزارة الإسكان بأن إجمالي الأراضي البيضاء المُطورة والجاري تطويرها بمختلف مناطق المملكة تجاوزت الـ 50 مليون م2.

وعن ذلك، قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن أوامر السداد ” الفواتير ” التي أصدرتها على الأراضي البيضاء؛ بلغت نحو 2500 فاتورة منذ فترة إجراءات فرض الغرامات على المخالفين.

حيث أشار ” السويلم ” أن حجم الأراضي الخاضعة للرسوم، تجاوزت مساحتها 400 مليون م2 للدورة الثانية في المدن الخاضعة للنظام، مبينًا أن هناك الكثير من أصحاب الأراضي بادروا بسداد الرسم دون الحاجة لتطبيق إجراءات التحصيل وفقًا لنظام إيرادات الدولة.