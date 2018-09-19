4 حالات يجب فيها تغيير زيت المحرك فورا

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتبر زيت المحرك من أبرز العوامل التي تعمل على حماية المحرك وتساعده على العمل، حيث أن زيت المحرك له دور أساسي في تخفيض درجة حرارة المحرك وحمايته من الإنصهار أثناء العمل، كما يعمل الزيت على تخفيف عملية الإحتكاك بين جزيئات المحرك المعدنية، وتوفير بطانة لزجة تمنع تآكل أجزاء المحرك.

ومن الأمور التي يجب مراعاتها تغيير زيت المحرك في التوقيت المناسب له، حتى لا يجلب الضرر للمحرك، ويقلص من عمره الإفتراضي، لكن في بعض الأحيان يجب تغيير زيت المحرك فوراً دون الإنتظار حتى الموعد المحدد لتغيير الزيت، وهو ما سوف نلقي عليه الضوء اليوم هنا.

1- حال إرهاق المحرك عن طريق السفر الطويل، دون إراحة السيارة، مما يؤدي إلى تلف الزيت نتيجة امتلائه بالشظايا وبقايا المعادن الدقيقة بسبب الاحتكاك المستمر لأجزاءه

2- التواجد في المناطق الحارة التي تتميز بالإرتفاع الشديد في درجات الحرارة، يؤدي إلى تلف الزيت بسرعة كبيرة

3- حال ترك السيارة لفترات طويلة دون التحرك بها، يفقد الزيت لزوجته وخصائصة

4- إذا تغير لون زيت المحرك إلي اللون القاتم القريب من السواد، فهو يدل على إحتراق الزيت، نتيجة الإستخدام السيء للسيارة، والتحرك بصفة مستمرة دون راحة