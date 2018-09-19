وفاة الفنان المصري جميل راتب عن 92 عاما

أماني الغامدي(صدى):

توفي صباح اليوم الأربعاء الممثل المصري جميل راتب عن عمر 92 عاما بعد معاناة مع المرض.

أكد ذلك التهامى هانى، مدير أعمال الفنان جميل راتب، موضحا أن صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الأزهر الشريف.