  • الأربعاء 19

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. وفاة الفنان المصري جميل راتب عن 92 عاما

وفاة الفنان المصري جميل راتب عن 92 عاما

وفاة الفنان المصري جميل راتب عن 92 عاما
أماني الغامدي(صدى):

توفي صباح اليوم الأربعاء الممثل المصري جميل راتب عن عمر 92 عاما بعد معاناة مع المرض.

أكد ذلك التهامى هانى، مدير أعمال الفنان جميل راتب، موضحا أن صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الأزهر الشريف.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54315 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله يرحمه ويجعل الجنة مثواه

[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له شفت له صورة وهو شاب كان وسيم
على ماأعتقد له مقولة يقول فيها كنت أتمنى أن تمضي الأيام ،ونسيت أنها من عمري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *