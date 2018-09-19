نشر : منذ 1 ساعة 2٬480 7 فن وثقافة وفاة الفنان المصري جميل راتب عن 92 عاما أماني الغامدي(صدى): توفي صباح اليوم الأربعاء الممثل المصري جميل راتب عن عمر 92 عاما بعد معاناة مع المرض. أكد ذلك التهامى هانى، مدير أعمال الفنان جميل راتب، موضحا أن صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الأزهر الشريف.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33841 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه
ويغفر له
فنان بكل ماتعنيه الكلمة😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54315 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 735 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يرحمه
ابومحمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يرحمه ويجعل الجنة مثواه
معلمة[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له شفت له صورة وهو شاب كان وسيم
على ماأعتقد له مقولة يقول فيها كنت أتمنى أن تمضي الأيام ،ونسيت أنها من عمري
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33841 ] نشر منذ 10 دقائق
أنتي متأكده أنه صاحب المقولة؟🤔