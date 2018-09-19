نجاح أول عملية نوعية لإستئصال جذري للكلية اليسرى

سعيد العجل(صدى):

نجح بفضل الله فريق طبي متخصص في أمراض المسالك البولية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إستئصال جذري للكلية اليسرى لمريض بعد ظهور نتيجة الفحوصات الطبية اللازمة التي أجريت للمريض بما فيها التصوير المقطعي و الذي بين وجود ورم في الكلية مما إستوجب أخذ القرار من قبل الفريق الطبي بإجراء عمل جراحي للحالة بإعتبارها عملية منقذة لحياة المريض .

و أوضحت صحة جدة أن الإجراء الجراحي الذي أتبع في العمل الجراحي للمريض هو نفسه المطبق في المستشفيات العالمية من خلال إدخال المنظار وبمساعدة اليد في فتحه لا تتعدى 7 سم من خلال جدار البطن وإزاحة العضلات بدلاً من قطعها كما في الجراحات التقليدية .

يُذكر أن العمليات النوعية التي أجراها المجمع الطبي خلال العام المنصرم عديدة ، شملت جراحة المناظير و غدة البروستات و حصوات الكلى .