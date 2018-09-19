3 فواكه تزيد معدلات حرق جسمك للدهون

أماني الغامدي(صدى):

من المشكلات التي يواجهها من يتبعون حميات غذائية، للتخلص من الوزن الزائد، عدم قدرة الجسم على حرق الدهون بشكل سريع، مما يهدئ من عملية التخلص من الوزن الزائد، مما يصيب صاحبه بالملل والاكتئاب.

وفي هذا الصدد تؤكد دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية ، أنه يمكن تحفيز الجسم، للتخلص من المزيد من الوزن الزائد، من خلال تناول بعض الفواكه، بشكل يومي، لما لها من تأثير قوي في تسريع عملية حرق الجسم للدهون، وهو ما يوضحه في السطور التالية.

الكمثرى

من الفواكه اللذيذة، التي تحتوي على الألياف، ويمكنك تناول ثلاث ثمرات من الكمثرى يوميا؛ لحرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنها تشعرك بالشبع.

الجريب فروت

يساعد على فقدان الوزن من خلال تناول نصف ثمرة قبل كل وجبة، فذلك يساعدك على فقدان ما يصل إلى 2 كيلو في الأسبوع، حيث أنه مصدر جيد للبروتين إلى يبني العضلات، ويمنح الإحساس بالشبع، كما أنه يعمل على حرق السكر في الدم، حيث إنه يخفض الأنسولين، كما أنه مليء بالمياه.

البرتقال

من الفواكه الغنية بالألياف، وتعطي الإحساس بالامتلاء، وتسرع من عملية حرق الجسم للسعرات الحرارية.