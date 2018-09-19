سعيد العسيري مديرا لفندق كمبينسكي

تركية البدر(صدى):

أعلنت إدارة فندق برج رافال كمبينسكي مؤخراً عن ترقيتها للأستاذ سعيد عبدالله العسيري، الذي انضم لفريق العمل في أغسطس 2017 بصفته مساعد المدير التنفيذي، ليصبح اليوم مديراً للفندق وذلك بعد مجموعة من الجهود والإنجازات التي قام بتحقيقها في كافة إدارات الفندق.

ففي مطلع شهر اغسطس 2018 تقلّد العسيري مهامه الجديدة، معرباً عن سعادته بالثقة التي تمّ منحه إياها وبعزمه على المحافظة على أعلى مستويات الجودة والاحترافية التي يتحلّى بها فندق برج رافال كمبينسكي وعلامته التجارية لا سيما مع تضاعف معدلات النمو في قطاع السياحة والضيافة السعودي.

كما أضاف العسيري: ” أنا مسرور جداً لتولي هذا المنصب في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات المنافسة بين الفنادق السعودية ومن خلال هذا المنصب الجديد سأبذل كل ما بوسعي من أجل خوض غمار التحدي المهني المتسارع من جانب ورفع مستويات الرضا وتلبية طموحات زوارنا وضيوفنا الكرام من جانبٍ آخر “.

وجدير بالذكر أن الأستاذ سعيد العسيري لديه خبرة 21 عاماً في قطاع الفنادق والضيافة وهو حاصل على عدد من الشهادات المهنية في الإدارة وقطاع الضيافة، احداها من مجموعة فنادق حياة ريجنسي العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وسبق أن تقلّد مجموعة من المناصب العليا كان منها عمله مساعداً للمدير التنفيذي في فندق الفيصلية ومديراً لادارة المبيعات والتسويق وعضواً بالفريق التنفيذي في فندق إنتركونتيننتال الرياض بالأضافه الى فندق راديسون ساس الرياض وفندق حياة ريجنسي الرياض، كما حاز على الكثير من الجوائز والتكريمات على مدار سنين عمله.