آخر سفير للقذافي بالمملكة يكشف ” كيف عرف القتلة مكانه “
كشف آخر سفير ليبي بالمملكة في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ، محمد سعيد القشاط ، عن السبب الذي أدى لمعرفة قاتليه مكانه .
وقال القشاط، في تصريحات صحفية، إنه ذات ليلة رصد حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” ،مكالمة للقذافي مع قناة سورية وكانت هذه ” غلطة النهاية ” .
وأضاف : ” لما أحس بالخطر خرج ومن معه من الحراسات وعددهم 70 رجلا، ومعهم أبو بكر يونس جابر وزير الدفاع الليبي السابق، لكن طائرات الأباتشى الفرنسية رصدتهم فدخلوا فى نفق مجهز لمياه السيول، الذى قيل عنه للصرف الصحي، وعند خروجهم من الناحية الأخرى أطلقت عليهم الطائرات الغازات السامة والصواريخ، فمات أبو بكر وبعض الحراس وأصيب القذافي، ثم لقي حتفه بين أيدي شباب مصراتة ” .
وتابع: ” بعد أن عبث شباب مصراتة بجثمان القذافي أمام الكاميرات ألقوه وولده المعتصم في فرن لصهر الحديد، وبعد وقت جاءت شائعات أنهم رموهما في البحر، وبعد أن قتلوا باقي أفراد الحراسة حفروا لهم في الصحراء وردموا عليهم ” .
كان زمان[ عدد التعليقات: 3143 ] نشر منذ 22 دقيقة
بعد موت المشاهير ..
الكل يعطيك معلومات وأحداث .. وقصص …الخ
وبعد كم سنة يتم تأليف كتاب بعنوان (( حياتي مع فلان )) ..
وهكذا ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33817 ] نشر منذ 16 دقيقة
قتل شر قتله😐
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2736 ] نشر منذ 16 دقيقة
الان وبعد مرور سنين على وفاته قد علم الليبين برهم وفاجرهم ان القذافي على عجره وبجره وقلة ادبه وكل مساوئه كان خيرا لهم مما هم فيه الان على الاقل كانت هناك دولة ونظام وكان الاغلبية يعيشون بامان واطمئنان والاقلية تعاني فصارو الان جميعا متساوين في المعاناة يتقلبون على بساط الشقاء والبؤس وانعدام الامن , حقا حاكم غشوم خير من فتنة تدوم
معلمة[ عدد التعليقات: 759 ] نشر منذ 11 دقيقة
ياالله حسن الخاتمة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31457 ] نشر منذ 10 دقائق
الله المستعان