آخر سفير للقذافي بالمملكة يكشف ” كيف عرف القتلة مكانه “

طرابلس(صدى):

كشف آخر سفير ليبي بالمملكة في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ، محمد سعيد القشاط ، عن السبب الذي أدى لمعرفة قاتليه مكانه .

وقال القشاط، في تصريحات صحفية، إنه ذات ليلة رصد حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” ،مكالمة للقذافي مع قناة سورية وكانت هذه ” غلطة النهاية ” .

وأضاف : ” لما أحس بالخطر خرج ومن معه من الحراسات وعددهم 70 رجلا، ومعهم أبو بكر يونس جابر وزير الدفاع الليبي السابق، لكن طائرات الأباتشى الفرنسية رصدتهم فدخلوا فى نفق مجهز لمياه السيول، الذى قيل عنه للصرف الصحي، وعند خروجهم من الناحية الأخرى أطلقت عليهم الطائرات الغازات السامة والصواريخ، فمات أبو بكر وبعض الحراس وأصيب القذافي، ثم لقي حتفه بين أيدي شباب مصراتة ” .

وتابع: ” بعد أن عبث شباب مصراتة بجثمان القذافي أمام الكاميرات ألقوه وولده المعتصم في فرن لصهر الحديد، وبعد وقت جاءت شائعات أنهم رموهما في البحر، وبعد أن قتلوا باقي أفراد الحراسة حفروا لهم في الصحراء وردموا عليهم ” .