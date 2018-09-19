البنك السعودي للاستثمار يعلن عن برنامج تطوير منتهي بالتوظيف للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك السعودي للاستثمار ،عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف لعام 2018 للخريجين والخريجات.

واشترط البنك أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات الهندسة و،الاقتصاد ،والمحاسبة والمالية ،وتقنية المعلومات.

بالإضافة إلى ضرورة الحصول على معدل تراكمي بحد أدنى 90 من 100 أو 3.6 من 4 أو 4.5 من 5 أو ما يعادله حسب النظام المتبع في الجامعة وأن يكون العمر ما بين 21 سنة حتى 25 سنة.

مع ضرورة توفر شهادة إتقان اللغة الإنجليزية ” توفل أو آيلتس ” ، تسري صلاحيتها لمدة سنة.

ومن مميزات البرنامج:

راتب شهري خلال فترة التدريب وتأمين طبي ” للمتدرب فقط ” وشهادة عند استكمال البرنامج التدريبي بنجاح.

وعقد تدريب لمدة 12 شهر، وإمكانية التوظيف عند اجتيازك البرنامج بنجاح.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل من هنـــا