متحدث البنوك :لم يحدث اختراق مباشر لحسابات العملاء حتى الآن

حمود العنزي (صدى):

أكد طلعت حافظ المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، أنه لم يحدث حتى الآن اختراق مباشر أو احتيال مالي لحسابات العملاء.

وقال حافظ: ” إن عمليات الاحتيال في حدودها الدنيا بالسعودية مقارنة بدول العالم، حيث انخفضت الشكاوى وبلاغات الاحتيال إلى 2046 بلاغا في عام 2017، مقارنة بـ4275 بلاغا ” .

وأوضح أنه تم رصد عصابة آسيوية قبل نحو عامين ، كانت تحاول تسجيل أرقام الحسابات وإرسالها لبلدانهم لاختراق الحسابات، وتم القبض عليها في أقل من 72 ساعة، وتم تعويض المتضررين.