جمعية عناية تنضم للمبادرة العالمية لإعداد التقارير ” GRI ” و تصدر تقريرها الأول للاستدامة

سعيد العجل(صدى):

أصدرت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى(عناية) تقريرها السنوي الخاص بالاستدامة للعام 2017 تأكيداً منها بالتزامها بنهج الاستدامة والشفافية، وذلك من خلال انضمامها للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) حيث تم إعداده وفقاً لمعايير مبادراتها في إعداد تقارير الاستدامة، وتكون الجمعية بذلك من أوائل الجمعيات غير الربحية على مستوى المملكة والمنطقة التي تصدر مثل هذا النوع من التقارير الاحترافية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم أنه فخور بكون الجمعية تُصدر تقريرها الأول للاستدامة وفقاً لمبادرة التقارير العالميّة (GRI).، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة كبيرة في مسيرة الجمعية نحو التنمية المستدامة وإحدى إنجازاتها نحو تحقيق رسالة الجمعية للاستدامة لتتوائم مع الطموحات التي رسختها رؤية المملكة 2030 في تطوير العمل التطوعي واستدامته لتحقيق التنمية الصحية والاجتماعية للمستفيدين من خدمات الجمعية مشيراً إلى أن هذا التقرير تم اعتماده وفقاً لمبادرة (GRI)

ومن جانبه قال الأمين العام للجمعية سعادة الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري إن التزام جمعية عناية بإصدار تقريرها الاول للاستدامة هو استمرار لرحلة الحوكمة والشفافية و الوضوح التي تنتهجها عناية في كل شؤونها ومعاملاتها ، الأمر الذي يجسد حرص الجمعية على مواصلة دورها الرائد ونهجها المؤسسي على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي لافتاً أن هذا التقرير يمثل وسيلة لقياس الأداء والافصاح عن دور الجمعية في مجال الاستدامة انطلاقاً من مسؤولية الجمعية في تعزيز التزامها تجاه توقعات الأطراف ذات العلاقة لتحقيق التنمية المستدامة.. مشيراً إلى أن هذا التقرير يعد ملخصاً لأداء وإنجازات الجمعية للأعوام الثلاثة السابقة بكل دقة ووضوح في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، الى جانب تقديمه سجلاً مفصلاً لعمليات الجمعية في مختلف مجالات الاستدامة انسجاماً مع سياسة الشفافية والتي تنتهجها الجمعية بهدف تعزيز التواصل الإيجابي مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وأشار المطيري إلى أن ممارسة الجمعية لتطبيقات الاستدامة ومشاركتها الفعالة في تنمية المجتمع صحياً واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً اسهم في نيلها لجائزة الأيزو 9002015 وخطاب شكر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظير تطبيقها لمعايير الجودة العالمية ومعايير الحوكمة والشفافية للجهات الخيرية .