الدوحة تسقط في الهاوية.. استقالة رئيس جهاز قطر للاستثمار بسبب تراكم الديون والخسائر
فر عبد الله بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وهو من أكبر صناديق الاستثمار السيادية في العالم، قبل أن يسقط في الهاوية، مقدمًا استقالته بعد 4 سنوات من رئاسته.
ولم يتم الكشف عن أسباب قرار الاستقالة المفاجئ للرئيس التنفيذي ، الذي تم تعيينه رئيساً لجهاز قطر للاستثمار في ديسمبر 2014 ليحل محل الرئيس السابق أحمد السيد.
ويمتلك الجهاز أصولاً بقيمة 320 مليار دولار بحسب معهد صناديق الثروة السيادية، كما يمتلك حصصاً في العديد من الشركات الدولية مثل روسنفط الروسية العملاقة للنفط، وبنك باركليز البريطاني.
يذكر أن جهاز قطر للاستثمار تأسس عام 2005 لإدارة واستثمار عائدات الدولة من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33817 ] نشر منذ 1 ساعة
قطر تحتضر😐
سعد الرياض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اخو روضه تميم الوفي شيخ مبدى ودين عادل ومنصفي
خالد القيضي[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اجعلها من هاويه الى هاويه وخلص الشعب القطر من شر هذه الحكومة الفاسده العاقه