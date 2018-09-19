الدوحة تسقط في الهاوية.. استقالة رئيس جهاز قطر للاستثمار بسبب تراكم الديون والخسائر

طلال الضوي(صدى):

فر عبد الله بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وهو من أكبر صناديق الاستثمار السيادية في العالم، قبل أن يسقط في الهاوية، مقدمًا استقالته بعد 4 سنوات من رئاسته.

ولم يتم الكشف عن أسباب قرار الاستقالة المفاجئ للرئيس التنفيذي ، الذي تم تعيينه رئيساً لجهاز قطر للاستثمار في ديسمبر 2014 ليحل محل الرئيس السابق أحمد السيد.

ويمتلك الجهاز أصولاً بقيمة 320 مليار دولار بحسب معهد صناديق الثروة السيادية، كما يمتلك حصصاً في العديد من الشركات الدولية مثل روسنفط الروسية العملاقة للنفط، وبنك باركليز البريطاني.

يذكر أن جهاز قطر للاستثمار تأسس عام 2005 لإدارة واستثمار عائدات الدولة من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال.