بالصورة: تلاحم الشعبين.. مدارس الإمارات تلزم طلابها بارتداء الأخضر في اليوم الوطني88

نايف السالم(صدى):

تستعد مدارس الإمارات للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 88، طالبة من الطلاب ارتداء القميص الأخضر يوم 23 سبتمبر القادم.

وناشدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ، أولياء الأمور، بإرسال علم المملكة العربية السعودية مع أبنائهم لحمله بيد، وعلم الإمارات العربية المتحدة باليد الأخرى، قبل يوم الاحتفال.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من ” مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها ” ، إلى المملكة العربية السعودية.