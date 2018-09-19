بالصورة: تلاحم الشعبين.. مدارس الإمارات تلزم طلابها بارتداء الأخضر في اليوم الوطني88
تستعد مدارس الإمارات للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 88، طالبة من الطلاب ارتداء القميص الأخضر يوم 23 سبتمبر القادم.
وناشدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ، أولياء الأمور، بإرسال علم المملكة العربية السعودية مع أبنائهم لحمله بيد، وعلم الإمارات العربية المتحدة باليد الأخرى، قبل يوم الاحتفال.
وتحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من ” مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها ” ، إلى المملكة العربية السعودية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33817 ] نشر منذ 2 ساعتين
🇸🇦😘
ياسر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 54 دقيقة
الاماراتيين معروف عنهم الغباء اغبياء
الشاعر[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 48 دقيقة
الألزام ليس تلاحم
ابو فراس[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 18 دقيقة
شعب وحكومة الإمارات يحطون فوق الراس