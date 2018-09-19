سبب اعتذار نبيل شعيل عن حفل اليوم الوطني 88 بالدمام
اعتذر الفنان نبيل شعيل عن المشاركة في حفلات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ،بسبب ظروفه الصحية.
وتم استبدال شعيل بالفنان الشاب عايض، في الحفل الغنائي الذي من المقرر أن تستضيفه مدينة الدمام في الصالة الخضراء، بمشاركة كل من الفنان راشد الماجد ،ووليد الشامي.
وسيتم عرض جميع حفلات اليوم الوطني الغنائية على الهواء مباشرة عبر قنوات روتانا المفتوحة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33817 ] نشر منذ 2 ساعتين
عايض فنان صاعد
وصوته جميل وشاب محبوب
وله مستقبل وااااااعد
للأمام ياعايض😘😘😘
ابو محمد[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 1 ساعة
اتقوا الله …الغناء حرام ..لا تفسدوا المجتمع ..
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1768 ] نشر منذ 1 ساعة
الله. اكبر. بلد الحرمين. ومهبط الوحي. تعج بالمغنين والمغنيات. والفسقة. قاتلكم الله وسلط عليكم الأعداء. هذا حفل باليوم الوطني وإلا غناء وطرب ورقص ومجون. اللهم سلط عليهم يا كريم. من أولهم لاخرهم. ومن ساندهم وسمح لهم. حسبكم الله. الغناء والمزامير. من عمل الشيطان وحرام. اللهم ارنا بهم عجائب. قدرتك. هذا التقدم. هذا نشر الرذيلة والمجون والاختلاط. والفسق. إن الله يمهل ولا يهمل
N&7M2[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 30 دقيقة
(مرتزقة قطر والاخونجية ) صارو يفتون علينا مو لله ولكن لاغراض في نفوسهم وحسد باليوم الوطني … تراكم معروفين ومكشوفين
ابن البلد[ عدد التعليقات: 728 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله المستعان