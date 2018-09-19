سبب اعتذار نبيل شعيل عن حفل اليوم الوطني 88 بالدمام

أماني الغامدي(صدى):

اعتذر الفنان نبيل شعيل عن المشاركة في حفلات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ،بسبب ظروفه الصحية.

وتم استبدال شعيل بالفنان الشاب عايض، في الحفل الغنائي الذي من المقرر أن تستضيفه مدينة الدمام في الصالة الخضراء، بمشاركة كل من الفنان راشد الماجد ،ووليد الشامي.

وسيتم عرض جميع حفلات اليوم الوطني الغنائية على الهواء مباشرة عبر قنوات روتانا المفتوحة.